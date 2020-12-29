Мужчина упал с 6-этажа на козырек подъезда и выжил

В Днепре 29 декабря мужчина выпал из окна 6 этаже и выжил.

Происшествие произошло в 10:30 на ж / м "Тополь". 35-летний мужчина упал на козырек подъезда, пишет Информатор. Спуститься оттуда после падения пострадавшему помогли местные жители.

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Автор: dp.informator.ua 35-летний мужчина упал на козырек подъезда

Мужчину забрали в больницу. Он получил ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом лодыжки, закрытый перелом пяточной кости и рваную рану в районе поясницы.

В Одессе в результате падения из окна 12-этажного дома погиб 20-летний местный житель. Тело нашли друзья, у которых он гостил.