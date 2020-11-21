Гостил у друзей: 20-летний мужчина выпал из окна 12-этажки

В Одессе в результате падения из окна 12-этажного дома погиб 20-летний мужчина. Фото: odnews.info

В Одессе в результате падения из окна 12-этажного дома погиб 20-летний местный житель.

Тело нашли друзья, у которых он гостил, 21 ноября около 6.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Событие произошло на улице Пестеля в Малиновском районе города. О случае правоохранителям сообщили друзья погибшего, у которых он был в гостях", - сказано в сообщении.

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Дело расследуют полицейские , открыли уголовное производство.

Причины и обстоятельства трагического происшествия устанавливаются. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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