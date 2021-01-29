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пятница, 29 января 2021 15:09

Мужчина умер в собственноручно выкопанной могиле

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Мужчина умер в собственноручно выкопанной могиле
На Тернопольщине 49-летний мужчина копал могилу для односельчанина и сам в ней умер. Фото: dosie102.te.ua

В одном из сел Зборовского района Тернопольской области 49-летний мужчина скончался в собственноручно выкопанной могиле.

Копал ее для другого покойника вместе с двумя односельчанами. А когда работу завершили - внезапно потерял сознание и упал в яму, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчине стало плохо. Пожаловался на боли в груди и потерял сознание. Люди вызвали "скорую". Медики пытались реанимировать мужчину, но не смогли. После приезда следственно-оперативной группы врачи констатировали смерть", - говорится в сообщении.

При жизни потерпевший неоднократно жаловался на боли в области сердца, говорят соседи. Вскрытие показало, что мужчина умер в результате сердечного приступа. Все обстоятельства устанавливают.

В Киеве на Лесном кладбище нашли тело повешенного на дереве мужчины. Труп обнаружили на участке №68. Человек, который нашел тело, рассказала, что труп был еще и обгоревший.

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