Мужчина угрожал стоматологу пистолетом на глазах у 5-летней дочери

Мужчина привел свою пятилетнюю дочь на прием к врачу, на плач ребенка отец отреагировал агрессией. Он начал с медработниками конфликт, в разгар которого приложил к виску одного из них стартовый пистолет и пригрозил расправой Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе мужчина устроил дебош в стоматологической поликлинике.

Он привел на прием свою пятилетнюю дочь, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"Мужчина привел свою пятилетнюю дочь на прием к врачу, на плач ребенка отец отреагировал агрессией. Он начал с медработниками конфликт, в разгар которого приложил к виску одного из них стартовый пистолет и пригрозил расправой. Правоохранители, оперативно отреагировав на вызов врачей, задержали злоумышленника и изъяли у него орудие преступления ", - говорится в сообщении.

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Следователи объявили правонарушителю о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Золотоноше на Черкасской области мужчина размахивал и стрелял из пистолета, разъезжая на авто. Все это происходило 22 апреля около 14:30. Инцидент зафиксировал один из пассажиров и выложил видео в интернет, которое попалось полицейским. Подозреваемого установили.