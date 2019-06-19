Мужчина убил жену, а потом - себя

В Винницкой области полицейские нашли тела супругов 41 и 43 лет. Предварительно, мужчина застрелил жену, а затем покончил с собой. Фото - versii.if.ua

18 июня в селе Гальжбиевка Ямпольского района Винницкой области полицейские нашли тела супругов 41 и 43 лет.

Вещи в доме были на местах, а входные двери - заперты изнутри. По предварительным данным, мужчина застрелил жену, а потом - себя, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Тела обнаружили в доме погибших. У женщины ранение грудной клетки. У мужчины - головы. Рядом с телом хозяина лежала охотничье гладкоствольное ружье "Иж-17", - говорится в сообщении.

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Между супругами накануне возник конфликт, по словам местных жителей.

Все обстоятельства устанавливают следователи. Открыто уголовное производство.

В Коломые с огнестрельными ранениями нашли известного в городе адвоката Михаила Петрива и его жену. Дом подожгли. Сначала распространилась версия о преступниках, которые ворвались в дом. Однако позже полиция нашла предсмертную записку. Поэтому появилась другая версия. Правоохранители подозревают, что между супругами возникла ссора. Он с обреза и выстрелил женщине в живот. Затем поджег дом и выстрелил себе в грудь.