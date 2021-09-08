Мужчина убил женщину на первом свидании

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В Стрижавке на Винничине задержали 41-летнего мужчину за убийство 37-летней женщины, с которой он только познакомился.

Тело погибшей нашли в квартире 7 сентября. Эксперты насчитали по меньшей мере семь ножевых ранений в сердце и легкие, рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Подозреваемый - местный житель. Со своей жертвой познакомился за несколько часов до убийства. Во время совместного отдыха один на один у них возникла конфликтная ситуация. Злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом и оставил умирать. После этого пытался избежать ответственности. Убрал в квартире, выбросил окровавленную одежду. Ради конспирации даже лишился своей бороды и усов", - рассказали оперативники.

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Орудие убийства полицейские изъяли в доме потерпевшей. Нож злоумышленник спрятал в тумбочке. В содеянном он признается.

Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В селе Калиновка Зборовского района Тернопольской области 26-летний мужчина убил и утопил в местном пруду 38-летнюю женщину. Познакомились на сайте знакомств. В тот день было их первое свидание. Мужчину задержали. Почему так совершил - объяснить не мог.