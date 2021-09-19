Мужчина убил мать гантелей

В Киеве мужчина насмерть забил мать. Фото: Национальная полиция

На ул. Ушакова в Киеве мужчина забил свою мать до смерти гантелей.

18 сентября правоохранители получили сообщение о криках в квартире. На место выехали патрульные, следователи и медики, сообщается на сайте столичной полиции.

Полиция обнаружила в квартире тело женщины. Предварительно установлено, что смертельную травму нанес ее сын 1983 года рождения.

Во время семейной ссоры сын ударил ее гантелью по голове. Женщина скончалась на месте.

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Мужчину задержали, открыли уголовное производство. Ему готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд относительно меры пресечения.

Во Львове на ул. Днепровской 25-летний сын убил 48-летнюю мать. Трагедия произошла в одной из квартир в 2:30 во вторник, 20 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции. Человек в момент совершения преступления был пьян, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.