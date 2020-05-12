Мужчина убил и похоронил за домом своего гостя

В Романовке Бердичевского района Житомирской области нашли закопанным в чужом дворе 53-летнего мужчину, который несколько дней не появлялся дома.
Полицейские установили, что смертельные ранения погибшему нанес его односельчанин. Подозреваемого в убийстве разыскали и задержали на Ровенщине, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.
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"Полицейские выяснили, что во время распития спиртного в доме 41-летнего местного жителя между погибшим и хозяином возник конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту смертельные ранения. Чтобы скрыть преступление, он закопал погибшего за домом. Оперативники установили, что подозреваемый может находиться у родных Ровенской области. Там его и задержали", - рассказывает начальник Бердичевского отдела полиции Олег Мельничук.
Продолжается дальнейшее досудебное расследование, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
В селе Мешково-Погорелово Витовского района Николаевской нашли убитым 61-летнего мужчину. Его зарубили и похоронили под деревом в собственном дворе. Подозреваемых разыскивают.
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