Мужчина убил чугунным казаном знакомого и прятался в реабилитационном центре

На Харьковщине мужчина поссорился со своим знакомым и убил его.

О том, что мужчину убили сообщила его бывшая жена, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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Фото: hk.npu.gov.ua

"В сентябре 2020 году в полицию Змиевского района обратилась 45-летняя жительница пгт Покотиловка. Она заявила, что нашла мертвым своего бывшего мужа по месту его проживания в собственном доме в селе Артюховка. Во время работы на месте происшествия полицейские обнаружили тело мужчины на диване, накрытое одеялом. Эксперты зафиксировали факт насильственной смерти потерпевшего. Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, причиной смерти 50-летнего жителя Змиевского района стала открытая черепно-мозговая травма, которая могла быть вызвана в результате неоднократных ударов найденным при осмотре места происшествия чугунным казаном с пятнами крови ", - сказано в сообщении.

На орудии убийства полицейские нашли следы ДНК неизвестного мужчины, который предположительно был в доме потерпевшего. Также они зафиксировали факт того, что к бывшей жене убитого звонили несколько десятков раз с незнакомого номера.

Проводя дальше расследование, полицейские выяснили, что в начале июля пострадавший направлялся в нескольких автобусах из Харькова в Артюховку с неизвестным мужчиной. Оба вышли на одной остановке. Благодаря расследованию, полицейские выяснили кто убийца. Им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый житель Змиевского района.

В тот день они с погибшим приехали из Харькова в Артюховка. Житель Змиевского района пригласил злоумышленника к себе в гости. Там между ними произошел конфликт из-за неприязненных отношений. В результате обидчик ударил хозяина квартиры несколько раз чугунным казаном по голове и скрылся.

Злоумышленника задержали 14 декабря на территории Днепропетровской области. Он находился в одном из реабилитационных центров. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение. Следствие продолжается.

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