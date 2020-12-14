 
Ексклюзивы
1/5
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 225
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 621
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1215
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 666
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4428
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4716
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1656
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 558
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3474
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
Фото
Все фото
3
4
2
6
5
Мужчина убил чугунным казаном знакомого и прятался в реабилитационном центре
Мужчина убил чугунным казаном знакомого и прятался в реабилитационном центре
Водитель Audi хотел обогнать другой автомобиль и вылетел в кювет - 6 человек пострадали
Водитель Audi хотел обогнать другой автомобиль и вылетел в кювет - 6 человек пострадали
Трое человек получили травмы при столкновении двух автомобилей
Трое человек получили травмы при столкновении двух автомобилей
На Банковой проходит &quot;захоронение правосудия&quot; - Зеленскому принесли гроб
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли
На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли
Видео
Все видео
Удерживал и хотел раздеть: мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю
Удерживал и хотел раздеть: мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю
Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма
Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма
Родители катали коляску с ребенком по замерзшему озеру
Родители катали коляску с ребенком по замерзшему озеру
Держали в гараже и требовали деньги: ГБР раскрыло группу сотрудников уголовной полиции
Держали в гараже и требовали деньги: ГБР раскрыло группу сотрудников уголовной полиции
Конфликт из-за маски в автобусе закончился дракой
Конфликт из-за маски в автобусе закончился дракой
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 315
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 810
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 279
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2241
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1080
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 27
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
понедельник, 14 декабря 2020 18:10

Мужчина убил чугунным казаном знакомого и прятался в реабилитационном центре
3

  Комментировать

На Харьковщине мужчина поссорился со своим знакомым и убил его.

О том, что мужчину убили сообщила его бывшая жена, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина обиделась на мужчину и убила его ножкой от стола

Мужчина поссорился со своим знакомым и убил его
Фото: hk.npu.gov.ua
О том, что мужчину убили сообщила его бывшая жена
Злоумышленник ударил мужчину чугунным казаном

"В сентябре 2020 году в полицию Змиевского района обратилась 45-летняя жительница пгт Покотиловка. Она заявила, что нашла мертвым своего бывшего мужа по месту его проживания в собственном доме в селе Артюховка. Во время работы на месте происшествия полицейские обнаружили тело мужчины на диване, накрытое одеялом. Эксперты зафиксировали факт насильственной смерти потерпевшего. Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, причиной смерти 50-летнего жителя Змиевского района стала открытая черепно-мозговая травма, которая могла быть вызвана в результате неоднократных ударов найденным при осмотре места происшествия чугунным казаном с пятнами крови ", - сказано в сообщении.

На орудии убийства полицейские нашли следы ДНК неизвестного мужчины, который предположительно был в доме потерпевшего. Также они зафиксировали факт того, что к бывшей жене убитого звонили несколько десятков раз с незнакомого номера.

Проводя дальше расследование, полицейские выяснили, что в начале июля пострадавший направлялся в нескольких автобусах из Харькова в Артюховку с неизвестным мужчиной. Оба вышли на одной остановке. Благодаря расследованию, полицейские выяснили кто убийца. Им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый житель Змиевского района.

В тот день они с погибшим приехали из Харькова в Артюховка. Житель Змиевского района пригласил злоумышленника к себе в гости. Там между ними произошел конфликт из-за неприязненных отношений. В результате обидчик ударил хозяина квартиры несколько раз чугунным казаном по голове и скрылся.

Злоумышленника задержали 14 декабря на территории Днепропетровской области. Он находился в одном из реабилитационных центров. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение. Следствие продолжается.

В Мариуполе двое мужчин забили до смерти другого мужчину. Пострадавший не выполнил работу, за которую ему заплатили 30 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина убил чугунным казаном знакомого и прятался в реабилитационном центре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности

Секс для удовольствия: обезьяны не перестают удивлять

На Кубани преостановили украинизацию

В Крыму переименовали населенные пункты

Скоропадский отрекся от власти

СССР выгнали из Лиги Наций за агрессию против Финляндии

Исследователь обозначил путь вяленой рыбой

Состоялся первый в Украине онлайн-концерт

Французское кино потеряло легендарную актрису

Самое читаемое
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 6 Просмотров: 12395
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 11961
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 11729
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 9396
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
 Просмотров: 9306
Происшествия
Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым
Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым Просмотров: 117
Не хотел лечиться: мужчина встретил медиков "скорой" с ружьем
Не хотел лечиться: мужчина встретил медиков "скорой" с ружьем Просмотров: 63
В Польше при загадочных обстоятельствах погиб украинец
В Польше при загадочных обстоятельствах погиб украинец Просмотров: 171
Сломал руку и нос: подросток избил другого из-за слухов в соцсетях
Сломал руку и нос: подросток избил другого из-за слухов в соцсетях Просмотров: 117
50-летнюю женщину изнасиловали по дороге на работу
50-летнюю женщину изнасиловали по дороге на работу Просмотров: 513
Больше всего комментируют
6
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
4
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
3
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
Голосов: 22
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть