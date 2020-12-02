Цена жизни 30 грн: мужчину забили до смерти за невыполненную работу

Пострадавший не выполнил работу, за которую ему заплатили 30 гривен Фото: zmi.ck.ua

В Мариуполе двое мужчин забили до смерти другого мужчину.

Пострадавший не выполнил работу, за которую ему заплатили 30 грн, сообщили в Центральном отделе полиции Донецкой области.

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"На днях, в Кальмиусское отделение полиции поступило сообщение, что день назад ушел из дома и не вернулся 50-летний мужчина. Полицейские вместе с родственником пропавшего приступили к поискам, однако вскоре обнаружили тело гражданина со следами насилия в заброшенном доме. В течение 2 часов оперативники разыскали подозреваемых, которые нанесли смертельные повреждения погибшему", - говорится в сообщении.

Обидчиками оказались двое ранее судимые мужчины 1989 года рождения. Злоумышленники перетащили мужчину, который был еще в сознании, к заброшенному зданию и оставили.

Злоумышленникам грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В Новомосковске Днепропетровской области двое мужчин забили до смерти 18-летнего парня. Нападавшие били потерпевшего по голове и туловищу. Парень умер в больнице на следующий день.