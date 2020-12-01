Били по голове и туловищу: двое мужчин забили до смерти 18-летнего

Нападавшие били потерпевшего по голове и туловищу Фото: volyn24.com

В Новомосковске Днепропетровской области двое мужчин забили до смерти 18-летнего парня.

Нападавшие били потерпевшего по голове и туловищу, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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"30 ноября в полицию Новомосковска поступило сообщение от врача медицинского учреждения о том, что в реанимационное отделение доставлен мужчина с тяжелыми травмами. Как установили оперативники, накануне вечером потерпевший вместе с друзьями отдыхали на одной из улиц города. Неподалеку также отдыхали подозреваемые. Во время употребления спиртных напитков между потерпевшим и нападающими возникла ссора, в результате которой 18-летний парень получил телесные повреждения ", - говорится в сообщении.

Парень умер в больнице на следующий день. Нападающих задержали. Ими оказались местные жители 38 и 43 лет. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В селе Севастьяновка Христиновского района Черкасской области избили 53-летнего мужчину. Травмы оказались смертельными - пострадавший скончался по дороге в больницу. Подозреваемых задержали. Это трое знакомых убитого - 46-летний и двое 24-летних жителей этого же села.