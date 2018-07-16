Мужчина убил будущего тестя

В Переяслав-Хмельницком Киевской области мужчина толкнул будущего тестя. Тот упал, ударившись головой о железную батарею и умер. Фото - Dreamstime

В Переяслав-Хмельницком Киевской области мужчина опрометчиво нанес смертельный удар своему будущему тестю. Так он отреагировал на ссору своей невесты с отцом.

Жених толкнул 47-летнего мужчину. Тот упал, ударившись головой о железную батарею. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Правоохранители задержали подозреваемого. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина убил тещу на глазах у ребенка

Продолжается комплекс следственных действий. По факту убийства открыли уголовное производство.

В селе Казаковское Вольнянского района Запорожья 29-летнего мужчину до смерти забил тесть, 58 лет. Во время ссоры мужчина ударил своего родственника по голове. Тело умершего убийца спрятал в хозяйственном помещении.