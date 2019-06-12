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среда, 12 июня 2019 12:01

Мужчина сжег себя вместе с домом

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Мужчина сжег себя вместе с домом
 В Запорожской области мужчина поджег себя и дом. Фото - Actual Today

11 июня около 17.40 на ул. Ивана Франко в Мелитополе Запорожской области загорелся частный дом.

Выяснилось, пожар устроил сам хозяин, поджегши себя и дом, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"76-летний мужчина облил себя и дом горюче-смазочными веществами и поджег. Тело мужчины нашли спасатели, коды потушили пожар", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Мотивы такого поступка мужчины выясняются.

В селе Косино Мукачевского района на Закарпатье 43-летний мужчина облил бензином дом, машину и себя и поджег. В результате получил 80% ожогов тела. Скончался в больнице.

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Дата
12
июня

Снаряд расколол пополам шлем военачальници

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