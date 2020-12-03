Мужчина свел счеты с жизнью, выпрыгнув из окна больницы

Тело 30-летнего мужчины обнаружили сегодня утром Фото: suspilne.media

В Мариуполе с 8-го этажа больницы выпал мужчина.

Тело 30-летнего мужчины обнаружили сегодня утром, сообщили в пресс-служба полиции Донецкой области.

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"Сегодня утром, 3 декабря, в полицию поступило сообщение, что возле больницы в Центральном районе Мариуполя обнаружено тело 30-летнего мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство , выпрыгнув из окна восьмого этажа ", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство с пометкой самоубийство.

В Днепре в больнице им. Мечникова 44-летний мужчина покончил с собой. Пациент выпрыгнул из окна, оставив перед тем записку. В ней он написал "Извините за все".