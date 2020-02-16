Мужчина стрелял по прохожим возле гостиницы

В Киеве мужчина стрелял по прохожим из пневматического оружия.

ЧП произошло на пересечении улицы Васильковской и Голосеевского проспекта, возле гостиницы "Мир", сообщил Телеграмм канал Новина.

Стрелок был задержан очевидцами происшествия. На место происшествия прибыли патрульные экипажи полиции.

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В Днепре мужчина и женщина с балкона собственной квартиры стреляли в прохожих.

Стрелков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, задержали и доставили в полицию.