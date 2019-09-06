Мужчина среди улицы порезал себе горло и вены

В Каховке Херсонской области 26-летний мужчина посреди улицы ударил себя ножом в горло и по венам. Фото - kherson.net.ua

В Каховке Херсонской области 26-летний мужчина пытался покончить с собой. Среди улицы он ударил себя ножом в горло и по венам.

Происшествие произошло возле местного кинотеатра по улице Большая Куликовская.

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От потери крови мужчина потерял сознание. Но местные сразу же вызвали "скорую", сообщает kherson.net.ua.

Мужчину удалось спасти. Его состояние стабильное. Известно, что в Каховку он приехал из Запорожья. А лишить себя жизни пытался из-за неразделенной любви.

В Полтаве патрульные спасли мужчину, который из-за неразделенной любви пытался покончить с собой. Разбитой стеклянной бутылкой мужчина порезал себе вены.