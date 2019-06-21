Мужчина среди белого дня изнасиловал 12-летнюю девочку

В Запорожье мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку. Фото: Нацполиция

В Запорожье задержали педофила, который изнасиловал 12-летнюю девочку.

Насильником оказался 52-летний местный житель, который ранее уже был судимый за аналогичное преступление. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Преступление произошло около 11:00 в Хортицком районе Запорожья, на 5-м этаже в подъезде дома на улице Василия Сергиенко. В полицию обратился отец девочки.

Правоохранители оперативно разыскали насильника. Сейчас решается вопрос о его задержании и заключении под стражу. У подозреваемого изъяли телефон с видеосъемкой.

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Следователи открыли уголовное производство по статье об изнасиловании. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В Ивановке сегодня похоронили Дарью Лукьяненко. Проститься с ней пришел чуть ли не весь поселок. Несли венки, живые цветы и мягкие игрушки. Хоронили девочку в закрытом белом гробу, поскольку тело за неделю поисков разложилось.