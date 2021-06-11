Мужчина случайно выпил бензин и закурил

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: ua.news

В с. Приморское, Запорожская область, мужчина перепутал бензин с алкоголем, выпил и пошел курить.

Его госпитализировали с термическими ожогами I-II степени грудной клетки, живота, верхних конечностей 40%. Об этом сообщает областной Центр экстренной медицинской помощи.

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"28-летний мужчина пришел к своему знакомому, с которым несколько дней выпивал. Там в доме нашел бутылку с какой-то жидкостью, сделал несколько глотков и вышел на улицу, чтобы покурить", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в бутылке был бензин. Однако человек был очень пьян и не заметил. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в отделение реанимации.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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