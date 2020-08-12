Мужчина сломал шею на аттракционе

Фото: facebook.com/Olesya Kameneva

В курортном Железном Порту в Херсонской области турист сломал шею.

Травму Иван Каменев из Херсона получил, когда катался на аттракционе "Бэтмен". О трагедии рассказала его жена Олеся Каменева в Facebook.

"Во время езды "Бэтмен" сильно трясет, безумно мчится моторка. Нормальной опоры там нет, все мокрое. Неожиданно руки мужа соскользнули - и его бросило на торпедной скорости на брезентовую перегородку "Бэтмена" (дно лодки). Трое водителей даже не оглядывались и не интересовались, что происходит с пассажирами! В течение нескольких минут, пока они наконец увидели, его било всеми частями тела о воду на тонком брезенте и на большой скорости", - поделилась женщина.

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По ее словам, все закончилось трагически: у мужчины перелом позвоночника. Руки и ноги у него не двигаются. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

"На четвертый день у мужа началась двусторонняя пневмония, поскольку он получил еще и ушибы легких. Температура держалась до 40 градусов несколько дней", - рассказала Олеся.

Женщина говорит, что и другие отдыхающие также жаловались на опасный аттракцион и травмировались на нем. Сейчас, по ее словам, эти развлечения оттуда убрали.

Одесситка 24-летняя Марина Игонькина покалечилась во время отдыха в местном аквапарке. Во время спуска с водной горки получила сотрясение мозга, сломала ключицу, порвала связки. Женщину прооперировали. Поставили две металлические пластины и 16 шурупов. Лежала в отделении травматологии областной больницы.