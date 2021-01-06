Мужчина сгорел заживо во время масштабного ДТП в Одессе

В Одессе столкнулись пять автомобилей. Погиб один человек, еще двое травмированы.

Автор: Нацполиция В Одессе столкнулись 5 автомобилей

ДТП произошло на регулируемом перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской, сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

Автор: Нацполиция В Одессе столкнулись 5 автомобилей

Аварию спровоцировал уличный гонщик, сообщили очевидцы. Дрифтер развил большую скорость, хотел "зайти в занос на перекрестке", но не справился с управлением и врезался в другие машины. В результате столкновения одна из них загорелась. Мужчина, находившийся в ней, сгорел заживо.

Автор: Нацполиция В Одессе столкнулись 5 автомобилей

В Киеве, 5 января, на Надднепрянском шоссе произошла масштабная авария. Там столкнулись 5 автомобилей. Был затруднено движение от моста Патона в направлении станции метро Выдубичи.