Мужчина сгорел заживо во время масштабного ДТП в Одессе

В Одессе столкнулись пять автомобилей. Погиб один человек, еще двое травмированы.
ДТП произошло на регулируемом перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской, сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.
Аварию спровоцировал уличный гонщик, сообщили очевидцы. Дрифтер развил большую скорость, хотел "зайти в занос на перекрестке", но не справился с управлением и врезался в другие машины. В результате столкновения одна из них загорелась. Мужчина, находившийся в ней, сгорел заживо.
В Киеве, 5 января, на Надднепрянском шоссе произошла масштабная авария.
Там столкнулись 5 автомобилей. Был затруднено движение от моста Патона в направлении станции метро Выдубичи.
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