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вторник, 30 марта 2021 11:09

Мужчина сгорел заживо, когда палил кукурузу

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Мужчина сгорел заживо, когда палил кукурузу
Погибший палил пожнивные остатки кукурузы Фото: pixabay.com

В поселке Лохвица Полтавской области в пожаре погиб мужчина.

Трагедия произошла 29 марта. Погибший жег пожнивные остатки кукурузы, сообщили в управлении гражданской защиты Полтавской ОГА.

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Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, где должны установить точные причины смерти.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В селе Вязовок Павлоградского района Днепропетровской области загорелся частный дом. На пепелище нашли тела 2 женщин и мужчины.

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