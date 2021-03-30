Мужчина сгорел заживо, когда палил кукурузу

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В селе Вязовок Павлоградского района Днепропетровской области загорелся частный дом. На пепелище нашли тела 2 женщин и мужчины.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, где должны установить точные причины смерти.

В поселке Лохвица Полтавской области в пожаре погиб мужчина.

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