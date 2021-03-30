Мужчина сгорел заживо, когда палил кукурузу

В поселке Лохвица Полтавской области в пожаре погиб мужчина.
Трагедия произошла 29 марта. Погибший жег пожнивные остатки кукурузы, сообщили в управлении гражданской защиты Полтавской ОГА.
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Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, где должны установить точные причины смерти.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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