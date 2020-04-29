Мужчина с топором взял в заложники 3-летнюю дочь

В Сумах мужчина разбил квартиру топором и взял 3-летнюю дочь в заложники. Фото: скриншот

В Сумах мужчина разбил квартиру топором, выгнал жену и тещу и взял 3-летнюю дочь в заложники.

Происшествие случилось в квартире многоэтажки на ул. Ивана Сирко, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

"В подъезде, на 8-м этаже, заявительница рассказала, что ее сожитель, находясь в состоянии опьянения, начал угрожать ей. А потом и вовсе начал громить все в квартире топором. Во время ссоры 38-летний мужчина выставил жену и ее мать за дверь, а вот их малолетний ребенок остался в доме. На неоднократные просьбы женщины и полицейских открыть дверь мужчина не реагировал. А из квартиры доносились плач 3-летней девочки и звуки разбитого стекла", - рассказали патрульные.

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Освобождать малышку и успокаивать пьяного дебошира вместе с патрульными прибыли и спецназовцы. Выбили дверь, выхватили у мужчины девочку и передали ее матери.

38-летнего мужчину задержали, но до этого он успел повредить на кухне газовую трубу. Поэтому, чтобы не произошло взрыва, во всем доме перекрыли газоснабжение.

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