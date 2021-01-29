Мужчина с ребенком погибли на объездной дороге

На объездной дороге Львова столкнулись Skoda Yeti и ВАЗ 2111. Погибли водитель ВАЗ и маленький ребенок. Фото: facebook.com/lvivpolice

29 января около 14:00 на объездной дороге Львова возле поворота на село Бережаны столкнулись Skoda Yeti и ВАЗ 2111.

Предварительно известно, что в результате аварии погибли водитель ВАЗ и маленький ребенок, который ехал в этом авто, сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

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В больницу с травмами госпитализировали пассажирку ВАЗ. Также травмирован водитель Skoda Yeti.

На месте происшествия работают следователи и выясняют все обстоятельства.

Вблизи села Валява Черкасской области легковушка Suzuki врезалась в грузовик. Погибла пассажирка легковушки - судья Корсунь-Шевченковского районного суда 38-летняя Татьяна Московченко. 40-летняя водитель авто покалечилась.