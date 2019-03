В Хельсинке мужчина с ножом напал на прохожих, пострадали двое взрослых и один ребенок.

После нападения злоумышленнику удалось скрыться. Об этом сообщило полицейское управление города в Twiter.

"Согласно предварительной информации, мужчина ранил ножом двух взрослых и одного ребенка на улице Сантавуорентие. Еще двое детей тоже были вовлечены в ситуацию. Пострадавшие доставлены в больницу. Полиция выясняет ситуацию", - говорится в сообщении.

Задержать нападавшего не далось. Полиция уже установила его личность и начала поиск.

Ensitietojen mukaan mies on puukottanut kahta aikuista ja yhtä lasta Santavuorentiellä. Tilanteessa on ollut mukana myös kaksi muuta lasta. Uhrit on kuljetettu sairaalaan. Sivulliset eivät ole vaarassa. Poliisi selvittää tilannetta. #helsinki #poliisi #helsingfors #polisen