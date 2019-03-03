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воскресенье, 03 марта 2019 19:54

Мужчина с ножом напал на прохожих

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Мужчина с ножом напал на прохожих
В Хельсинке неизвестный напал на прохожих с ножом. Фото: Kurer-sreda

В Хельсинке мужчина с ножом напал на прохожих, пострадали двое взрослых и один ребенок.

После нападения злоумышленнику удалось скрыться. Об этом сообщило полицейское управление города в Twiter.

"Согласно предварительной информации, мужчина ранил ножом двух взрослых и одного ребенка на улице Сантавуорентие. Еще двое детей тоже были вовлечены в ситуацию. Пострадавшие доставлены в больницу. Полиция выясняет ситуацию", - говорится в сообщении.

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Задержать нападавшего не далось. Полиция уже установила его личность и начала поиск.

Во время бытовой ссоры 21-летний сын убил 47-летнюю мать ножом и напал на отчима, который ее защищал. Это произошло в Бердичеве Житомирской области.

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Дата
03
марта

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