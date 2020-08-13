Мужчина с двумя сыновьями погиб на трассе

Фото: hr.npu.gov.ua

13 августа вблизи Скадовска Херсонской области в ​​лоб столкнулись микроавтобус DAF и легковушка Volkswagen Golf.

Погибли 49-летний мужчина и его сыновья 11 и 14 лет, которые были пассажирами легковушки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Авария произошла в 6 км от Скадовска. Предварительно установлено, что 45-летняя жительница Херсона за рулем Volkswagen Golf выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым микроавтобусом DAF. Вследствие ДТП от полученных травм погибли 49-летний муж водителя и двое их сыновей в возрасте 11 и 14 лет", - рассказал заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий.

На месте работают следователи, открыли уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

13 августа в Благовещенском районе Кировоградской области столкнулись два автобуса с пассажирами. 2 человека погибли, еще 12 - травмированы.