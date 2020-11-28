Мужчина с антикварным пистолетом ограбил магазин

На Донбассе мужчина ограбил магазин. Фото: Национальная полиция

Злоумышленник с антикварным пистолетом ограбил магазин.

В Украинске Донецкой обл. он показал продавщице оружие и отобрал 1 тыс. грн., сообщает полиция.

Вскоре мужчину задержали.

"В магазин зашел незнакомый мужчина и, угрожая продавцу предметом, похожим на обрез ружья, забрал кассу магазина и личные деньги женщины в размере 1000 гривен. После этого нападавший скрылся", - говорится в сообщении.

Грабителем оказался 35-летний местный житель. Он уже пытался ограбить магазин в июле. Тогда его задержали граждане и передали полиции.

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Пистолет направлен на экспертизу.

Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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