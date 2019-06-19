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среда, 19 июня 2019 17:14

Мужчина с 7-летним внуком утонули в пруду

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Мужчина с 7-летним внуком утонули в пруду
На Кировоградщине в пруду утонули 7-летний мальчик и его 74-летний дед. Фото - kr.dsns.gov.ua

В с. Шамраево Благовещенского района Кировоградской области в пруду утонули 7-летний мальчик и его 74-летний дед.

Трагедия произошла сегодня, 19 июня, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Обстоятельства их гибели выясняют эксперты.

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В целом на протяжении прошлых суток 18 июня на водоемах страны погибли 15 человек. С начала года - 505 граждан, из которых 56 детей. Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. Это купание в необорудованных для этого местах и ​​в нетрезвом состоянии. По происшествиях с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра в или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.

В селе Блидча Иванковского района Киевской области в р. Тетерев утонули 27-летняя женщина с 5-летним сыном. Свидетелем трагедии стала племянница женщины. Она была на берегу.

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Дата
19
июня

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