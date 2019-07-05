Мужчина развращал детей и снимал это на видео

Задержан иностранец, который развращал детей и создавал видео с детской порнографией. Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция задержала 53-летнего иностранца, который снимал детскую порнографию и склонял детей к действиям сексуального характера.

Видео он размещал на закрытую платформу DarkNet. Его жертвами были девочки от 5 до 9 лет.

Мужчина работал администратором в домах, сдаваемых отдыхающим в Одесской области. Преимущественно селил семьи с детьми, пишет cyberpolice.

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Он втирался в доверие к семьям. Создавал условия для того, чтобы остаться с детьми наедине. Затем склонял их к действиям сексуального характера.

Мужчине объявили подозрение в совершении уголовных действий по ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

В квартире провели обыск. Изъяли компьютер с порнографией.

Мужчине грозит 10 лет заключения.

В Здолбунове Ровенской области 32-летний мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку."На крик ребенка из квартиры, в коридор выбежала мама девочки, а злоумышленник скрылся. Сотрудники криминальной полиции Здолбуновского отделения полиции благодаря камерам видеонаблюдения установили личность злоумышленника".