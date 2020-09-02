Мужчина развращал 9-летнюю внучку-сироту

В Очаковском районе Николаевской области 66-летний мужчина развращал свою 9-летнюю внучку.
По словам девочки, подобное происходило неоднократно. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"1 сентября в полицию обратилась жительница Очаковского района с сообщением о том, что стала свидетелем совершения действий сексуального характера ее мужем в отношении 9-летней внучки. Известно, что ребенок сирота и находится на воспитании бабы и деда", - сказано в сообщении.
Полицейские задержали мужчину. Он находится в изоляторе временного содержания. Следователи открыли уголовное производство. Растлителю грозит до 8 лет лишения свободы.
В Харькове правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который насиловал 11-летнюю внучку сожительницы. Правоохранители установили, что он совершал развратные действия по отношению к ребенку в течение года.
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