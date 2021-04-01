Мужчина разбился вместе с 3-летним сыном

В Запорожье на ул. Бородинской 1 апреля около 8:00 произошла смертельная авария. Там столкнулись Renault Duster и ВАЗ.

Водитель последнего погиб на месте. Его 3-летний сын и водитель внедорожника - в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua В Запорожье столкнулись Renault Duster и ВАЗ. Водитель последнего погиб на месте. Его 3-летний сын и водитель внедорожника - в больнице

"Предварительно установлено, что 45-летняя местная жительница за рулем Renault Duster не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ и совершила с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство и ищут свидетелей ДТП. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

На трассе в селе Крогулец на Тернопольщине не разминулись автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. 36-летняя пассажирка Daewoo погибла. Ее муж, который был за рулем, и 13-летний сын - в больнице.