Мужчина разбил памятники на кладбище и разбросал погребальную атрибутику

Хулиган повредил около десяти мест захоронения. Фото: tsn.ua

В Пятихатском районе Днепропетровской области мужчина крушил могилы. Он побил и повалил памятники на могилах, разбросал поминальную атрибутику. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"В полицию обратились местные жители, которые пришли на кладбище в селе Миролюбовка и увидели человека, разрушающего памятники. Правоохранители установили 5 пострадавших, которые обнаружили могилы своих родственников поврежденными и обратились с заявлениями в полицию" , — говорится в сообщении.

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На сельском кладбище хулиган повредил около десяти мест захоронения и побил памятники. Полицейские задержали разрушителя. Им оказался 36-летний местный житель.

В полиции открыли уголовное производство за надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Дело направят в суд.

На Николаевщине в селе Каменный Мост Первомайского района вандалы осквернили 6 могил. Разбитые памятники увидела местная жительница, пришедшая на кладбище.