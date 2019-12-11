Мужчина расстрелял авто полицейских

Полицейские чудом не пострадали. Фото: Информатор

В городе Яготин под Киевом мужчина открыл огонь по полицейским.

Причиной стрельбы стал обычный конфликт на дороге, когда один из водителей-за неправильной парковки мешал проезду других автомобилей. Об этом сообщает Информатор.

Успокоить водителей приехал наряд полиции. В это время мужчина достал ружье и открыл огонь по правоохранителям, после чего скрылся. Все пули приняло на себя слецавто, полицейские чудом избежали ранений.

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В области ввели операцию под названием "Гром". Известно, что вооруженный стрелок спрятался во дворе своего дома. Полиция проводит меры по его задержанию.

В кафе "Баку" на улице Антоновича в Киеве неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек.