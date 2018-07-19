Мужчина распространял "взрослое" кино с участием детей

В Краматорске Донецкой области задержали 38-летнего мужчину. Он распространял по закрытым интернет-каналам видеофайлы порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

"Было установлено, что злоумышленник создал в интернете скрытую ветку, пароль от которой стоил определенную сумму денег. Туда загружал видео, в том числе и такое, которое содержало детскую порнографию. Иногда пароль попадал в руки тех, кто соглашался просто на обмен видеофайлами. В целом частная сеть собрала более 100 пользователей", - сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Автор: dn.npu.gov.ua Мужчина распространял закрытыми интернет-каналами видеофайлы порнографического характера с участием несовершеннолетних

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Автор: dn.npu.gov.ua Мужчина распространял закрытыми интернет-каналами видеофайлы порнографического характера с участием несовершеннолетних

По месту жительства подозреваемого продолжаются обыски. Открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой.

В Житомире полицейские задержали по месту жительства 28-летнего мужчину. Его обвиняют в сексуальных домогательствах к 8-месячной дочери. Видео "развлечений" он выкладывал в интернет.