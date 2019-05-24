Мужчина пытался свернуть шею ребенку: шокирующее видео

Маньяк напал на ребенка в супермаркете. Фото: скриншот

В одном из супермаркетов Киева мужчина пытался свернуть шею ребенку.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Соответствующую запись опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

На видео можно увидеть, что у кассы стоит группа людей, среди них мужчина в синей кофте и мальчик. Вдруг мужчина подошел к ребенку, схватил за голову и резко повернул.

За мальчика вступилась женщина, она отогнала нападавшего, позже его задержал охранник.

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Пользователи сети возмутились поведением мужчины. Многие предположили, что он или психически нездоров, или находился под воздействием наркотических веществ или алкоголя.

"Это же маньяк! Посмотрите как он боролся с желанием фактически убить и все же принял попытку это сделать! Это чудовище нельзя было отпускать", - написала одна из пользовательниц.

Женщину, которая табуретом и молотком побила ребенка, взяли под стражу. Будут содержать 2 месяца без права внесения залога.