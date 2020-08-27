Мужчина пугал минированием и требовал деньги

В Запорожье задержали мужчину, угрожавшего взорвать мосты

В Запорожье задержали "минера". Мужчина угрожал стражам порядка заложить взрывчатку на нескольких мостах города.

Мужчина требовал перевести ему на счет 400 тыс. грн. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского

"26 августа на "102" позвонил неизвестный мужчина и заявил, что заминирует мосты через реку Днепр в Запорожье, если ему не будут переданы деньги в сумме 400 тысяч гривен. Сотрудники Запорожского управления СБУ установили местность, из которой поступил звонок. После этого правоохранители выяснили, что звонил по месту жительства мужчина 1956 года рождения", - рассказали в полиции.

В доме мужчины провели обыск, изъяли мобильный телефон и сим-карту, с которой был осуществлен звонок.

Мужчине грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Киевлянин "заминировал" станцию метро, потому что не хватило на жетон. Он обратился в полицию с фейковым сообщением о заминировании станции метро Почайна.