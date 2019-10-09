Мужчина публично заявил, что ему заказали Зеленского

Подозрительного мужчину арестовали. Фото: "Первый городской"

В Металлургическом районе Кривого Рога в ночь на 9 октября задержали мужчину, который заявил, что ему заказали президента Украины Владимира Зеленского.

Местные жители сообщили полицейским о подозрительном мужчине, передает "Первый городской".

Возможного киллера доставили в районное отделение полиции.

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Очевидцы говорят, что мужчина публично рассказывал о заказе у торгового комплекса. От него несло алкоголем.

19 сентября 49-летняя жительница одного из сел Новосандарського района Полтавщины позвонила к родственникам и угрожала взорвать их дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Полтавщины.