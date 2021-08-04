Мужчина прострелил себе грудь, а потом отравился

В Запорожье мужчина сначала пытался застрелиться, а затем отравиться. Фото: pixabay.com

В Запорожье 47-летний мужчина прострелил грудь, а потом отравился угарным газом.

Событие произошло 3 августа на ул. Волгодонской, сообщают в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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"Мужчина попал себе в грудь. А потом сел в автомобиль и пытался отравиться выхлопными газами авто", - рассказали медики.

На месте происшествия работала реанимационная бригада. Пострадавшего с огнестрельным ранением грудной клетки и отравлением угарным газом госпитализировали.

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