Мужчина продырявил отверткой бывшую любовь и застрелился

10 июля в селе Кропивня Иванковского района Киевской области мужчина тяжело ранил бывшую сожительницу. А сам совершил самоубийство.

Женщина и мужчина в течение года жили вместе. Но месяц назад разошлись. Официально в браке не состояли. У женщины 4 детей от предыдущих отношений, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

Автор: kv.npu.gov.ua На Киевщине мужчина тяжело ранил отверткой бывшую сожительницу. А сам застрелился из ружья

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"Бывшие супруги работали на одном из местных предприятий. Там и произошел конфликт. В раздевалке они поссорились. В результате словесной перепалки мужчина ударил женщину 4 раза отверткой в ​​различные части тела. Одно из ранений - проникающее в легкие. Их коллега, которая оказалась рядом, пыталась женщину защитить. Впрочем, поняла, что не справится, выбежала и начала звать на помощь. Между тем мужчина пошел домой. Там во дворе застрелился из гладкоствольного ружья", - рассказали в полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua На Киевщине мужчина тяжело ранил отверткой бывшую сожительницу. А сам застрелился из ружья

Пострадавшая находится в Иванковской районной больнице. Следователи открыли уголовные производства. Выясняются другие обстоятельства происшествия. Продолжается следствие.

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