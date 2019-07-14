Мужчина при попытке бегстве наехал на полицейского

На Закарпатье злоумышленник сбил полицейского. Фото: Vse.rv.ua

На Закарпатье подозреваемый в вымогательстве, пытаясь убежать, наехал на полицейского.

Как отмечается, накануне в Иршавское отделения полиции с заявлением о преступлении обратилась 20-летняя жительница села Заречье. Девушка сообщила, что неизвестный вымогает у нее деньги за неразглашение сведений, которые заявитель желает сохранить в тайне. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Следователи открыли уголовное производство и установили, что деньги у потерпевшей требовали двое мужчин. Оба - жители Иршавского района. Одного из них полицейские задержали на месте преступления, а его сообщник скрылся с места происшествия.

Мужчину оперативно разыскали. Однако, беглец начал сопротивляться правоохранителям, и совершил наезд на полицейского. После этого мужчина скрылся с места преступления, однако вскоре его остановили и задержали.

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Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы по статье об угрозе или насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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