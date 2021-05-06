Мужчина повесился на проволоке в квартире, где жил с девушкой

В Кривом Роге Днепропетровской области 24-летний мужчина повесился в квартире, в которой проживал со своей девушкой.

Трагедия произошла по переулку Бульварному в Саксаганском районе. Он повесился между комнатами на проволоке, пишет Первый городской.

Автор: one.kr.ua Мужчина жил в квартире с девушкой

Автор: one.kr.ua Мужчина повесился на проволоке

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По предварительной информации, накануне между парой произошла ссора. Причины такого поступка пока неизвестны.

Все обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

В селе Лупарево под Николаевом повесился 23-летний местный житель. Тело обнаружили во дворе его тестя утром, 14 апреля. Погибший был участником АТО, участвовал в военных действиях на Донбассе.