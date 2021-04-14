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среда, 14 апреля 2021 11:53

23-летний участник АТО повесился во дворе тестя

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23-летний участник АТО повесился во дворе тестя
В селе под Николаевом повесился 23-летний участник АТО. Фото: facebook.com/kharkivpolice

В селе Лупарево под Николаевом повесился 23-летний местный житель.

Тело обнаружили во дворе его тестя утром, 14 апреля. Погибший был участником АТО, участвовал в военных действиях на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила староста села Лупарево и Лиманы Наталья Панаш.

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"Страшное событие сейчас в Лупарево. По неизвестным причинам во дворе тестя утром найден труп зятя, который висел в петле. Было 23 года. По последней информации, он несколько лет, как вернулся с войны , - рассказала староста.

Сейчас на место вызвали полицейских и экспертов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Печерском районе Киева повесился солдат Нацгвардии. Случилась трагедия неподалеку Университета культуры и воинской части Нацгвардии. Тело мужчины нашли на задворках среди зарослей в заброшенном здании.

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