23-летний участник АТО повесился во дворе тестя

В селе под Николаевом повесился 23-летний участник АТО. Фото: facebook.com/kharkivpolice

В селе Лупарево под Николаевом повесился 23-летний местный житель.

Тело обнаружили во дворе его тестя утром, 14 апреля. Погибший был участником АТО, участвовал в военных действиях на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила староста села Лупарево и Лиманы Наталья Панаш.

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"Страшное событие сейчас в Лупарево. По неизвестным причинам во дворе тестя утром найден труп зятя, который висел в петле. Было 23 года. По последней информации, он несколько лет, как вернулся с войны , - рассказала староста.

Сейчас на место вызвали полицейских и экспертов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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