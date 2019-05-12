Мужчина повесился на детской площадке

Мужчина покончил с жизнью на детской площадке. Фото: Оdessitua.com

В Одессе мужчина покончил с жизнью на детской площадке.

Инцидент произошел на улице Житомирской, тело обнаружили около семи часов утра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Одесской области.

Мужчина повесился на ремне на территории детской площадки.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.

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