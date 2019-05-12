Мужчина повесился на детской площадке

В Одессе мужчина покончил с жизнью на детской площадке.
Инцидент произошел на улице Житомирской, тело обнаружили около семи часов утра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Одесской области.
Мужчина повесился на ремне на территории детской площадки.
Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В супругов попала молния
В Днепропетровской области злоумышленники заминировали ворота во дворе 50-летнего мужчины. От смерти его спасла случайность.
×
Комментарии