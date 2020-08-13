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четверг, 13 августа 2020 15:11

Мужчина посреди улицы убивал товарища

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Ночью 13 августа в Ивано-Франковске во время конфликта 24-летний мужчина набросился посреди улицы с ножом на 23-летнего знакомого.

Пострадавший с 5 ножевыми ранениями - в реанимации. Злоумышленника задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Конфликт между мужчинами возник в микрорайоне Каскад. Оба были навеселе. 24-летний мужчина решил лишить жизни 23-летнего знакомого: ножом нанес серию целенаправленных ударов потерпевшему в жизненно важные участки тела", - сказано в сообщении.

Автор: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice
  В Ивано-Франковске во время конфликта 24-летний мужчина порезал 23-летнего на знакомого
В Ивано-Франковске во время конфликта 24-летний мужчина порезал 23-летнего на знакомого

Следователи открыли уголовное производство. Изъятые с места происшествия доказательства отправили на экспертизы. Устанавливают все обстоятельства преступления, в том числе прорабатывают записи камер видеонаблюдения на прилегающей территории.

Автор: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice
  Пострадавший с 5 ножевыми ранениями в реанимации. Напавшего задержали
Пострадавший с 5 ножевыми ранениями в реанимации. Напавшего задержали

Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой. Вскоре мужчине сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

На Харьковщине задержали 20-летнего мужчину, который порезал во время драки 28-летнего оппонента и сбежал. Скрывался в Зачепиловском районе.

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Дата
13
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