Мужчина посреди улицы убивал товарища

Ночью 13 августа в Ивано-Франковске во время конфликта 24-летний мужчина набросился посреди улицы с ножом на 23-летнего знакомого.
Пострадавший с 5 ножевыми ранениями - в реанимации. Злоумышленника задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Конфликт между мужчинами возник в микрорайоне Каскад. Оба были навеселе. 24-летний мужчина решил лишить жизни 23-летнего знакомого: ножом нанес серию целенаправленных ударов потерпевшему в жизненно важные участки тела", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Изъятые с места происшествия доказательства отправили на экспертизы. Устанавливают все обстоятельства преступления, в том числе прорабатывают записи камер видеонаблюдения на прилегающей территории.
Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой. Вскоре мужчине сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.
На Харьковщине задержали 20-летнего мужчину, который порезал во время драки 28-летнего оппонента и сбежал. Скрывался в Зачепиловском районе.
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