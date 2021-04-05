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понедельник, 05 апреля 2021 15:03

Мужчина посреди улицы получил в живот пулю

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Мужчина посреди улицы получил в живот пулю
В Одесской области 32-летний мужчина посреди улицы подстрелил олноселець. Фото: npu.gov.ua

В Болграде Одесской области 32-летний мужчина посреди улицы получил в живот пулю, которая прошила ему желчный пузырь и печень.

Стрелком оказался 62-летний односельчанин потерпевшего. Он стрелял из винтовки в своем дворе. Происшествие случилось вечером 4 апреля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По словам правонарушителя, он ранил прохожего по неосторожности, когда выстрелил из своего домовладения из пневматической винтовки", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Оружие у фигуранта изъяли и направили на экспертизу. За содеянное мужчину могут наказать общественными или исправительными работами или 2 годами тюрьмы.

В Киеве во время ссоры молодой женщине прострелили ногу. Резиновая пуля вошла в переднюю часть бедра. По словам очевидцев, у супружеской пары, которая гуляла возле рынка "Березняки" с маленькой собакой, возник конфликт с группой молодых людей.

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Дата
05
апреля

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