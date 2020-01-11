Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь

Человек заболел бешенством. Фото: MedPortal.ru

31-летний мужчина заболел бешенством после того, как в августе 2019 его укусила бездомная собака

11 января 2020 го был госпитализирован. Сейчас у больного наблюдаются страх воды и высоты, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Мужчина отказался от профилактических прививок. Его направили к травматологу, но на прием не явился. Собака, которая его укусила, убежала.

11 января 2020 у больного диагностировали бешенство тяжелой формы течения.

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В ЦОС заявили, что если вас укусило, поцарапало или лизнуло бездомное или дикое животное, необходимо немедленно обратиться к врачу. В случае задержки с предоставлением квалфикованои медицинской помощи смерть неизбежна.

В Днепре 16-летний парень устроил стрельбу во дворе многоэтажки. Об этом 10 января сообщила местная жительница, рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.