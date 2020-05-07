Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим

Фото: if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковске задержали 38-летнего мужчину, который устроил в центре города стрельбу.

Он зашел в магазин на ул. Мазепы и спровоцировал конфликт, а затем открыл огонь по прохожим, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина в магазине нецензурно выражался в сторону продавца и угрожал физической расправой. 69-летний продавец попросил неизвестного покинуть помещение, но последний вынул нож и рукояткой ударил мужчину по голове. После этого хулиган вышел из магазина и выстрелил в сторону продавца из пистолета. Затем - в 44-летнего прохожего, повредил помещение магазина и два припаркованных автомобиля - Renault Trafic и Hyundai Accent. Очевидцы немедленно позвонили в полицию", - говорится в сообщении.

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Полицейские осмотрели место происшествия и поврежденное имущество, а также пообщались с двумя пострадавшими. Досудебное расследование продолжается.

Задержанному грозит до 7 лет тюрьмы.

На улице Привокзальной в Днепре 15-летний парень устроил стрельбу из окна квартиры. Выстрелы услышали соседи и вызвали патрульных.