Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим

В Ивано-Франковске задержали 38-летнего мужчину, который устроил в центре города стрельбу.
Он зашел в магазин на ул. Мазепы и спровоцировал конфликт, а затем открыл огонь по прохожим, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Мужчина в магазине нецензурно выражался в сторону продавца и угрожал физической расправой. 69-летний продавец попросил неизвестного покинуть помещение, но последний вынул нож и рукояткой ударил мужчину по голове. После этого хулиган вышел из магазина и выстрелил в сторону продавца из пистолета. Затем - в 44-летнего прохожего, повредил помещение магазина и два припаркованных автомобиля - Renault Trafic и Hyundai Accent. Очевидцы немедленно позвонили в полицию", - говорится в сообщении.
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Полицейские осмотрели место происшествия и поврежденное имущество, а также пообщались с двумя пострадавшими. Досудебное расследование продолжается.
Задержанному грозит до 7 лет тюрьмы.
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