Мужчина пошел за ягодами и погиб при странных обстоятельствах

На Закарпатье 57-летний мужчина пошел в лес за ягодами и погиб от поражения электрическим током. Фото: unian.ua

В селе Лопушное Закарпатской области исчез 57-летний мужчина. Пошел в лес за ягодами и не вернулся. Его жена обратилась в полицию.

Мужчину разыскали мертвым. Выяснилось, он умер от удара электрическим током, сообщила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан.

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"Были созданы мобильные группы из спасателей, полицейских и лесников. Мужчину нашли мертвым под деревом. Вскрытие установило, что он умер от поражения током", - пояснила Анна Дан, передает ТСН.ua.

В полиции также уточнили, что поскольку рядом нет электрических проводов, то вероятно мужчину могла убить молния.

На Полтавщине в лесу нашли тело 48-летнего мужчины. Его разыскивали две недели. На теле мужчины обнаружили многочисленные телесные повреждения. По заключению судебно-медицинской экспертизы, умер из-за тяжелой черепно-мозговую травмы.