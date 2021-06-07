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понедельник, 07 июня 2021 11:45

Мужчина пощечинами "воспитывал" хулиганов в супермаркете

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Мужчина пощечинами &quot;воспитывал&quot; хулиганов в супермаркете
Хуліганів заспокоював покупець Фото: kharkov.comments.ua

В Борисполе в супермаркет зашли двое мужчин и стали дебоширить: распивали пиво прямо в торговом зале, вели себя по-хамски и не обращали внимания на замечания сотрудников магазина.

Инцидент произошел в субботу, 5 июня в супермаркете "Фора". Хулиганов успокаивал покупатель, пишет Киев Оперативный.

"Двое отбитых и неадекватных мужчин зашли в торговый зал и прямо там начали распивать пиво. В ответ на замечание охранников начали быковать. Быковали ровно до того момента, пока все это не увидел адекватный человек и быстро объяснил быдланам, что так вести себя недопустимо", - подписали видео авторы.

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На кадрах можно увидеть, как мужчина спортивного телосложения подходит к двум дебоширам, которые грубо выясняют отношения с охранником.

Сначала покупатель просит их вести себя адекватно - надеть маски, "перестать плеваться" и ругаться матом. Но к ним не доходит. Затем человек развешивает каждом из "героев" по пощечине, после чего они буквально разлетаются в разные стороны.

В Чугуеве Харьковской области трое пьяных мужчин избили охранников и одного из посетителей. Произошло все из-за замечания, которое охранник сделал дебоширам.

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Дата
07
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