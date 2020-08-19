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среда, 19 августа 2020 14:39

Мужчина порезал товарища, обматерившего его девушку
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В Киеве 34-летний мужчина порезал 45-летнего знакомого, который нецензурно высказался в сторону его девушки
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
В Киеве 34-летний мужчина порезал 45-летнего знакомого, который нецензурно высказался в сторону его девушки
В Киеве 34-летний мужчина порезал 45-летнего знакомого, который нецензурно высказался в сторону его девушки

В Киеве 34-летний мужчина ударил ножом 45-летнего знакомого, обматерившего его девушку. Все произошло в квартире потерпевшего на просп. Романа Шухевича, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"34-летний мужчина вместе со своей девушкой пришел к приятелю, прихватив с собой алкоголь. Во время застолья хозяин квартиры начал оскорблять девушку - и это возмутило гостя. В результате он схватил нож, ударил им хозяина в живот и ушел", - сказано в сообщении.

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Пострадавшего с проникающим ножевым ранением живота госпитализировали. Из квартиры эксперты изъяли орудие преступления.

Через час сотрудники полиции разыскали и задержали подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За содеянное мужчину могут посадить на 8 лет.

В Ивано-Франковске во время конфликта 24-летний мужчина набросился посреди улицы с ножом на 23-летнего знакомого. Пострадавший с 5 ножевыми ранениями - в реанимации. Злоумышленника задержали.

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19
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