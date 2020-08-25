Мужчина попросил соседа помочь вынести труп из квартиры

В Днепре 73-летний мужчина убил 32-летнего гостя и попросил соседа помочь вынести труп. Фото: dp.informator.ua

В Днепре 73-летний мужчина обратился к соседу с просьбой помочь вынести из квартиры труп. Тот позвонил в полицию и сообщил о возможном убийстве.

Инцидент произошел на улице Леваневского, 58, пишет "Информатор".

По словам заявителя, когда он вышел покурить на лестничную клетку, обнаружил там нетрезвого соседа. Тот просил мужа помочь вынести труп из квартиры. Правоохранители действительно обнаружили в подъезде тело 32-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Он имел порезы от ножа и проломленный череп.

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Полицейские обыскали квартиру подозреваемого и обнаружили следы крови и предполагаемое орудие убийства. Как оказалось, 73-летний мужчина распивал алкоголь со своим знакомым. У них завязалась ссора и он ударил оппонента несколько раз.

Подозреваемого забрали в отделение, ведется следствие.

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